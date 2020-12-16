أمطار وثلوج.. توقعات حالة الطقس لثلاثة أيام

رياضة 2020-12-16 | 08:29 2,550 مشاهدة نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعات الحالة الجوية لليوم الأربعاء وغداً الخميس، وبعد غدٍ الجمعة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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