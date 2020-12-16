شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 523 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء إن مصر سجلت 523 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة مقارنة مع 511 حالة إصابة و23 وفاة قبلها بيوم.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي حالات الإصابة في مصر بفيروس حتى أمس الثلاثاء هو 122609 حالات من ضمنها 105450 حالة تماثلت للشفاء و6966 وفاة.

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