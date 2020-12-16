الصين تسجل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم 15 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 17 حالة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج. وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86770 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634