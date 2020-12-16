شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1078 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - وام أعلنت كوريا الجنوبية، الأربعاء، تسجيل 1078 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في حصيلة يومية قياسية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 ألفاً و442 حالة. وأشارت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه تم أيضاً تسجيل 12 حالة وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 612 حالة.

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