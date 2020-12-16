الجزائر.. 14 وفاة و466 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سجلت وزارة الصحة في الجزائر أمس الثلاثاء، 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و63 منذ اكتشاف أول حالة نهاية فبراير الماضي.



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 14 وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2623.

كما شار إلى تعافي 419 حالة جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 61 ألفا و367