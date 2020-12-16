شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان الإلكترونية لإخوان تونس تشوه المعارضة وتهدد بالقتل.. تفاصيل مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية فى جميع الدول التى يتواجد فيها الفكر الإخوانى وظيفتها واحدة، تتمثل فى الكذب وتشويه منتقدى فكر الجماعة، فضلا عن عمليات التحريض.

جبهة انقاذ تونس، أصدرت بيانا كشفت فيه تفاصيل تحريض اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان ضد معارضى التنظيم، وقال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس فى بيان، إن هناك محاولات من حركة النهضة لاستغلال مؤسسات الدولة لتأجيل سقوطها، مشيرا إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل وتشويه كبير تروجها اللجان الالكترونية للإخوان.

وأضاف:" هناك محاولات من حركة النهضة لاستعمال بعض المؤسسات فى تونس من أجل إنقاذ النهضة من السقوط القريب والتآمر على عبير موسى وحزبها وتونس عبر دعوته تغلف بالحوار وطنى وهذه محاولات خسيسة لتأجيل سقوط إخوان الشيطان فى تونس ولاستبعاد عبير موسى نهائيا".

وأشار إلى انهم كجبهة انقاذ تونس تعرضوا لهجوم عنيف من ميليشيات الذباب الأزرق للإخوانية ووصلت إلى حد الدعوة للقتل والتنكيل" مؤكدا أنه قدموا بلاغات رسمية إلى الجهات الرسمية ضد تحركات الإخوان، مضيفا :"أفدنا فى شكايتنا بوجود ضغوطات من تركيا والإخوانية لتسليم شخصيات معارضة لإخوان تونس كمنذر قفراش إلى تونس وذلك بمخالفة للقانون الدولى الذى يمنع تسليم اللاجئ السياسى لبلده وذكرنا فى نفس الشكاية أن منذر قفراش متحصل على اللجوء السياسى بفرنسا منذ 18سبتمر 2018 بسبب ما تعرض له من عنف وسجن وتنكيل طيلة 7 سنوات من حكم الإخوان بتونس ويمنع بذلك تسليمه لتونس مخافة قتله والتخلص من صوته المزعج لأعداء الوطن تجار الدين".

وأضاف:" كلفنا فريق المحامين أيضا بمراسلة كل من منظمة الأمم المتحدة للاجئين والمندوب الدولى لحقوق الإنسان بفرنسا وللسفارة الأمريكية والسفارة المصرية بباريس كما سيقع توجيه مراسلة لكل المنظمات العربية والفرنسية والدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحق اللجوء السياسى الدولى وننبه أننا قادرون على التصعيد والدخول فى إضرابات جوع جماعى أمام البرلمان الفرنسى إذا لم يتم التصدى لتصرفات الإخوان ".