الملك سلمان: الإنفاق في الميزانية الجديدة يبلغ 990 مليار ريال... والصحة أولويتها

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مواجهة جائحة «كورونا».

وقال الملك سلمان، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، إن ميزانية السعودية للعام المقبل 2021 سيبلغ الإنفاق المعتمد فيها 990 مليار ريال، وسيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال، فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة 849 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي أن جائحة «كورونا» أثرت على الاقتصاد العالمي، وأن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، مؤكداً اتخاذ المملكة إجراءات احترازية وتدابير وقائية وتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بـ«كورونا» من المواطنين والمقيمين.

وشدد الملك سلمان على أن السعودية عملت على الحفاظ على وظائف المواطنين، وأن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مؤكداً على التنفيذ الفاعل لمشروعات ميزانية المملكة.