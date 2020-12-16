عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زعيم الجمهوريين بـ الشيوخ الأمريكي يدعو زملاءه لتقبل نتائج الانتخابات

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

قال مصدر مطلع إن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس الثلاثاء بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية عندما يجتمع الكونجرس في السادس من يناير كانون الثاني للتصديق على القرار.



كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد هذا النبأ.

وهنأ ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على فوزهما، وذلك في تصريحات في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ومن شبه المؤكد أن يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات عندما يجتمع الكونجرس في السادس من يناير كانون الثاني للتصديق على القرار، نظرا لأنه سيتطلب موافقة مجلسي الكونجرس، بما في ذلك مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.