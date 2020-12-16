محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة، وتتوفر شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني:
وسجل سعر المتر 4980 جنيهًا وهو سعر موحد لكل المساحات، ووصل سعر الوحدة الـ90 مترًا لـ448 ألف وحدة 92 مترًا بـ467 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسكان: تعلن موعد إجراء الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بـ"الإسكان المميز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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