محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن فقدان 273 ألف وظيفة في نوفمبر وسط جائحة كورونا.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين بلغ 27.2 مليون شخص الشهر الماضي، أقل بـ 273 ألفا مقارنة بالعام الماضي.
لكن وتيرة التراجع انخفضت الشهر الماضي عن أكتوبر ، عندما انخفض عدد الوظائف بمقدار 421 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي في ستة أشهر ، حيث عزز تخفيف قيود الفيروس الأنشطة الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تفقد 273 ألف وظيفة في نوفمبر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.