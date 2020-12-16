تشاووش أوغلو لبومبيو: تركيا مستاءة من العقوبات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لنظيره الأمريكي مايك بومبيو عن استياء أنقرة من قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر دبلوماسي تركي.

وذكرت الوكالة أن تشاووش أوغلو أبلغ نظيره الأمريكي استياء أنقرة من قرار العقوبات الأمريكية بحق مسؤولين في مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، يوم الاثنين، كلا من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات جانتش أوغلو، وفاروق ييجيت.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة القاضي بفرض عقوبات على أنقرة لتزودها بمنظومات "إس- 400" الروسية، معتبرة الخطوة "خطأ جسيما".

ودعت كبرى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التركي، واشنطن للعدول عن قرارها بفرض عقوبات على تركيا في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الثلاثاء، عن أحزاب "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" و"إيي".

وأكد البيان أن "تركيا ليست تلك الدولة التي تتراجع عن أنشطتها بسبب التهديدات والضغوط".

وأضاف أن "الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية يتعارض مع روح التحالف بين البلدين"، وأنه "من الواضح أنه لن يفيد العلاقات الثنائية التي يجب أن تمضي قدمًا على أساس الاحترام المتبادل".