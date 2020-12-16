​الحجز ينتهي بعد أسبوعين.. كيف تستفيد من مد فترة التقديم بشقق "سكن لكل المصريين"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي عن مدة فترة التقدم لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم مد فترة التقديم وإتاحة فرص اخرى للحجز، ويوضح الخليج 365 كيفية الاستفادة من هذه المهلة الجديدة:

مبادرة "سكن لكل المصريين" تتضمن 125 ألف وحدة، كمرحلة أولى، ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

والإسكان المتوسط بمدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرا.

- بالنسبة للإسكان الاجتماعي، تقرر مد فترة سداد مُقدمات جدية الحجز حتى 20 ديسمبر 2020 كفرصة أخيرة فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المُحددة كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، وتبلغ جدية الحجز 12.500 جنيه للوحدة الـ75 مترا، و15.500 جنيه للوحدة الـ90 مترًا.

- آخر موعد لتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

- كما تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق لمدة أسبوع حتى يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020 بدلاً من 21 ديسمبر 2020.

- المد جاء في إطار خطة عمل الصندوق نحو تيسير كافة الإجراءات اللازمة أمام المواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، واستجابة لرغبة المواطنين نظراً للتزاحم المُستمر على مكاتب البريد فى شراء كراسات الشروط.

- بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن المشروعات المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل ما يزيد على 410 آلاف‎ كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على 306 آلاف مواطن، وقام بالتسـجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يقرب من 224 ألف مواطن.