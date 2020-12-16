الإمارات: الاعتداء الإرهابي في جدة تقويض للأمن

سيف اليزيد - أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال زورق مفخخ.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليل جديد على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأول، أن ناقلة وقود تعرضت لهجوم إرهابي بقارب مُفخخ. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله «تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في جدة، لهجوم بقارب مُفخخ»، لافتاً إلى أنه «لم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود أو تأثير في إمداداته».

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة استئناف العمل بميناء جدة. وقالت الهيئة التابعة للبحرية الملكية البريطانية في إشعار على موقعها الإلكتروني إنه يتم حالياً القيام بمسح عن الأضرار تحت سطح الماء. وتشير الهيئة إلى أنها «على دراية بتقارير عن حادثة أخرى محتملة في محيط ميناء جدة»، مع استمرار التحقيقات في هذا الأمر.

ولاقى الهجوم الإرهابي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أن سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها للهجوم، وقالت الوزارة في بيان: إن استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة والتي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية الأمر الذي يستوجب معه تحركاً جدياً للمجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال.

كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المنشآت الحيوية للمملكة العربية السعودية وتهديد حرية الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها وفي كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها، مؤكداً أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأي تهديد لأمن السعودية مرفوض ومدان ويعتبر تهديداً لأمن المنطقة بأكملها.

وعبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها للاعتداء الإرهابي، وقالت في بيان لها: إن الأمانة العامة تعبّر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف أمن المملكة وطرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، وتعلن عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

بدورها، قالت رابطة العالم الإسلامي إنها تستنكر وتُدين الأعمال الإرهابية، واصفةً إياها بأنها تستهدف الأمن الدولي في استقرار ملاحته وإمدادات طاقته وأمنه البيئي. وأعربت الرابطة عن تضامنها ووقوفها التامّ مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات حيالها، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال الإجرامية تعكس حالة البؤس واليأس التي يُمارسها الإرهاب في ظِل هزائمه المُتتالية.

ودانت سفارة فرنسا لدى السعودية الهجوم، وقالت في بيان لها أمس: إن «الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداءً جديداً على أمن المملكة، وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر». كما أدانت الصين وغيرها من الدول الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة وقود في جدة.

اليمن يحذر من تجاهل العالم لإرهاب الحوثيين في البحر الأحمر

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية التي تقف خلفها إيران وأداته من ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن. وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية: «إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران وميلشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية»، وأضاف الأرياني: «إن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداءً على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تمثل تهديداً خطيراً وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية».

وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.