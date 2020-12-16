شكرا لقرائتكم خبر عن "إبرامز" حول إيران: نواجه نظاما متطرفا لا يتبع القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران إليوت إبرامز: نواجه نظاما متطرفا لا يتبع القانون الدولي، ولا نريد لأكبر راع للإرهاب أن يحصل على أسلحة نووية.

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