موقع إسرائيلي: مستشار رئيس الوزراء الباكستاني نقل رسالة سرية إلى تل أبيب

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية جانبا من كواليس الاتصالات التي جرت مع باكستان، والتي قد تفضي في النهاية إلى اعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بينها وبين إسرائيل، إذ كان اسم باكستان قد ذكر ضمن قائمة من الدول الإسلامية التي تجري إسرائيل معها اتصالات بهدف تطبيع العلاقات.



وكشفت مصادر سياسية إسرائيلية لموقع ”Nziv“ العبري المتخصص في الملفات الأمنية والاستخبارية، الثلاثاء، أن طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية British Airways““ هبطت صباح يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في مطار بن غوريون الدولي قادمة من مطار هيثرو في لندن، وعلى متنها سيد بخاري، مستشار رئيس وزراء باكستان.

وأضافت المصادر أن مستشار رئيس وزراء باكستان توجه من إسلام آباد إلى لندن ومن هناك إلى تل أبيب، وتم استقباله في مطار بن غوريون بحفاوة كبيرة واصطحابه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية بمدينة القدس، مضيفة أن المسؤول الباكستاني ”حمل معه رسالة من رئيس الوزراء عمران خان، بأنه اتخذ قرارا استراتيجيا ببدء محادثات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل“.

ونوهت إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني اختار هذه الشخصية بالذات والتي تعد مقربة منه للغاية، نظرا لتواجده الدائم في لندن، ولعلاقاته القوية بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أنه مكث في إسرائيل بضعة أيام والتقى رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ”الموساد“، يوسي كوهين، وسلمه رسالة خان التي وصفها الموقع بـ ”السرية“.

وأردفت أن اسلام آباد تحرص حاليا على فتح حوار مع إسرائيل حول تطبيع العلاقات من أجل الحصول على مواقف إيجابية بشأن الملف الهندي من جانب، فضلا عن استغلال الأجواء الناجمة عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، والحديث عن احتمالات إقدام المملكة العربية السعودية على اتخاذ خطوة مماثلة.

ووفق المصادر، فقد أرسلت تل أبيب رسائل إيجابية إلى رئيس وزراء باكستان، وثمنت القرار الذي اتخذه، كما تعهدت بأنها ستبذل ما في وسعها من أجل دعم باكستان في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن تطبيع العلاقات بين تل أبيب وإسلام آباد سيمنح الأخيرة مزيدا من الاستقرار من النواحي الاقتصادية.

وأردفت أنه في حال حدثت خطوة التطبيع بين البلدين ستحظى باكستان بمزايا كثيرة منها تقريب علاقاتها مع دول عربية، وليس هذا فقط، سوف يسهم الأمر في تحسين صورتها ووضعها في المجتمع الدولي.