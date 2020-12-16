قوات الجيش اليمني تحرر مواقع استراتيجية هامة شمالي الضالع

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية من قبضة مليشيات الحوثي في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.



وأفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيا الانقلابية، تمكنت خلالها من تحرير عددا من المواقع في جبهة القهرة، شرق مديرية مريس.

وأضافت أن المواقع التي تم تحريرها، لها أهمية استراتيجية، وتقع في إطار منطقة القهرة، التي أصبحت أغلب المواقع فيها في قبضة الجيش، بعد تخليصها من قبضة المليشيا الحوثية المتمردة.

وأشارت إلى أن المعارك التي استمرت لساعات أسفرت عن سقوط عددا من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

والجمعة الماضية، أعلن الجيش الوطني مقتل 12 عنصرا حوثياً وإصابة العشرات في هجوما على مواقع للمليشيات في ذات المديرية.

وتعوض المليشيا الانقلابية خسائرها في جبهات القتال بقصف المدنيين والقرى الآهلة بالسكان في مديريتي مريس وقعطبة شمال الضالع بالأسلحة الثقيلة والصواريخ، والتي أدوت بالعشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.