شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في مصر تتجاوز 122 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر 523 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) و 23 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيانه أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 122609 حالة من ضمنهم 105450 حالة تم شفاؤها، فيما بلغ عدد الوفيات 6966 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في مصر تتجاوز 122 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.