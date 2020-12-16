شكرا لقرائتكم خبر عن أطماع وأوهام أردوغان.. عابرة للقارات والان نبدء بالتفاصيل

من سوريا إلى ليبيا ثم شرق البحر المتوسط، وأخيرا كاراباخ والصومال وفرنسا، تمتد الأذرع الإرهابية لنظام الرئيس التركي أردوغان من أجل تحقيق أطماع سياسية ومكاسب مالية، وهو ما رصده عدد كبير من التقارير الدولية التي تحذر من مخططات أردوغان وتحالفه مع قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي.

ولم يكن حشد الإرهابيين والمرتزقة داخل ليبيا بهدف دعم حكومة الوفاق غير الشرعية التي تسيطر على العاصمة طرابلس لنهب ثروات ونفط ليبيا فقط، إذ إن أردوغان يسعى للتمدد وإيجاد مساحات جديدة داخل القارة الأفريقية بدعم قطري سخي، وبدأت المخابرات التركية بالعمل في عدد من الدول الأفريقية تحت غطاء المنظمات الدينية والجمعيات الخيرية وتضم هذه الكيانات عناصر استخباراتية تمهد الأرض لاستقبال العناصر الإرهابية من المعسكرات.

تنظيم القاعدة

وتتوقع تقارير مزيدا من النشاط التركي في أفريقيا مع دمج وإعادة هيكلة بعض الميليشيات المتطرفة بعد تعيين الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي زعيما جديدا لما يعرف بـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي» خلفا لعبدالمالك درودكال.

وقال تقرير لصحيفة «زمان» التركية المعارضة: إن نقل الإرهابيين يتم عبر التنسيق مع قادة الميليشيات الصومالية الموالية لإدارة أردوغان في مقديشو، مشيرة إلى أن أتباع رئيس النظام التركي عقدوا اجتماعاً في قرية ميدان أكبس بمدينة عفرين شمال غربي سوريا في 12 نوفمبر الماضي بهدف التحضير لإرسال عدد من المرتزقة إلى الصومال.

وتناول الاجتماع تهيئة معسكرات لتدريب المرتزقة والإرهابيين قبل إرسالهم إلى الصومال، مشيرة إلى أن بعض قادة الميليشيات في سوريا رفضوا إرسال مقاتليها إلى الصومال، ولكن رضخوا بعد ضغوطات من الاستخبارات التركية.

ويرى الصحفي الصومالي عبدالقادر حسن، أن التدخل العسكري التركي في الصومال يأتي بحجة دعم الجيش الفيدرالي ضد المتمردين، لكن الحقيقة دعم الجماعات الإرهابية للسيطرة على البلاد.

وأشار حسن إلى مخطط يسمى «تتريك الصومال» عن طريق تغيير أسماء الشوارع والمؤسسات من اللغة العربية إلى التركية، مشيرا إلى استيلاء شركات تركية على مرافق صومالية حيوية وميناء مقديشو بنسبة 55 % منذ 5 سنوات.

التدخل بفرنسا

فيما كشف تحقيق استقصائي بثته القناة الفرنسية الثانية في برنامج التحقيقات «مزيد من التحقيق» عن دور نظام أردوغان في اختراق فرنسا ونشر التطرف والفوضى عن طريق مئات المساجد في فرنسا، مشيرا إلى أن أنقرة تدفع رواتب أئمة 150 مسجدا وتدربهم على أراضيها، وترسل مدرسين أتراكا إلى المدارس الفرنسية كجزء من نظام يسمى «اليكو» بالاتفاق مع باريس، ما يخول لها تعليم اللغة التركية في المدارس الرسمية لكن فرنسا عبرت في الفترة الأخيرة عن انزعاجها من دورات اللغة التركية، التي استغلتها أنقرة بتحويلها إلى دروس متطرفة.

وأشار التحقيق الوثائقي إلى أن التراشق بين ماكرون وأردوغان في أعقاب الهجمات الإرهابية، التي تعرضت لها فرنسا في أكتوبر الماضي، جعلت أنقرة تتحرك على الأرض الفرنسية من خلال حركة «الذئاب الرمادية» المتطرفة، وفي 5 نوفمبر الماضي، قررت باريس حل الحركة على خلفية ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف على التراب الفرنسي.

ومثلما خطط نظام أردوغان في أفريقيا، كون في فرنسا شبكات قوية سياسية وتعليمية ودينية، خصوصا أن البلاد تحتضن على أراضيها نحو 700 ألف ما بين مقيم أو فرنسي من أصل تركي.

وصرح الرئيس الفرنسي في فبراير 2020 خلال زيارة لإقليم الألزاس شمال شرقي فرنسا، حيث تتمركز الجاليات التركية بأن بلاده لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية.

ردع فرنسي

وأبرزت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إقدام فرنسا على التحرك لردع الهيمنة التركية على ليبيا، إدراكاً منها لخطورة ذلك على الأمن الأوروبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحركات الفرنسية جاءت، بعد أن سئم قصر الإليزيه من انتظار اضطلاع الولايات المتحدة بدورها، لإحباط محاولات أنقرة الإسراع لإنشاء قواعد عسكرية والهيمنة على موارد النفط في ليبيا، ما يبث المزيد من الفوضى في أراضيها، ويعزز قوة التنظيمات الإرهابية التي تتحصن في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السراج.

وحسبما ورد في تقارير دولية بالوثائق، تبين أن عائلة أردوغان متورطة في دعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم بلال نجل الرئيس التركي، حيث يقوم بالتواصل المستمر مع الجماعات الإرهابية لشراء النفط منهم بأسعار بخسة من أجل التجارة به، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين نجل أردوغان والجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت التقارير: إن ابنة أردوغان، افتتحت منذ فترة مستشفى عسكريا في جنوب تركيا، يساعد في علاج التنظيمات المسلحة الإرهابية، إضافة إلى عملها في المنظمات الخيرية، التي تقدم دعما كاملا للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

مطامع متضخمة

وحذرت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية للأنباء من أن مطامع تركيا المتضخمة في ليبيا، لم تعد تقتصر على إنقاذ حكومة الوفاق برئاسة السراج من الانهيار فقط، وإنما باتت تشمل السعي لتحقيق نصر إيديولوجي للجماعات الإرهابية الداعمة لحكومة طرابلس، التي تتبنى رؤى فكرية قريبة من رؤى حزب العدالة الحاكم في أنقرة.

وحذرت صحيفة «دَيلي تليجراف» البريطانية، من أن موقع ليبيا الجغرافي يجعل من السهل استخدامها كقاعدة لشن هجمات إرهابية على أوروبا، مُشيرة إلى أن هذا البلد أصبح دولة فاشلة مُهددة بسيطرة الإرهابيين عليها بالكامل بفعل المقامرة العسكرية التركية الرامية لدعم حكومة السراج الهشة.

وأشارت إلى أن الأوضاع المترتبة على الهيمنة العسكرية والسياسية التركية على شؤون ليبيا، جعلتها مغمورة بالجماعات الإرهابية، إذ ترابط في صحرائها فلول تنظيم داعش القادمة من العراق وسوريا، وتنتشر في مدنها الرئيسة خلايا مرتبطة بتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة المنحل حالياً.

وحذرت الصحيفة أيضا من أن أردوغان يرغب من وراء تدخله السافر في ليبيا في أن يحكمها نظام إخواني، مثل ذاك الذي تولى السلطة في مصر المجاورة قبل عدة سنوات، وزج بها وقتذاك في حالة من الفوضى، التي هددت الشرق الأوسط وأوروبا كذلك.

أوروبا والمرتزقة

وأكدت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن الحرب الليبية التي تُذكيها التحركات التخريبية لنظام أردوغان، أخذت في الانتشار خارج منطقة الشرق الأوسط، ووصلت إلى القارة الأوروبية بعد أن أصبحت غالبية أنحاء ليبيا مناطق خارجة عن القانون تجتذب المرتزقة الذين تجلبهم أنقرة.

وأضافت: لا تكتفي السفن التركية بجلب المسلحين الأجانب إلى ليبيا فحسب، وإنما تحمل على متنها كذلك كميات هائلة من الأسلحة، ما يوفر لقادة الميليشيات الإرهابية مخزوناً ضخماً من السلاح على الضفة المواجهة لأوروبا على البحر المتوسط.

وتضيف الصحيفة: إن تمزق ليبيا بفعل التدخلات الخارجية، وعلى رأسها ما يقوم به نظام أردوغان، أدى إلى أن يصبح مواطنوها من المهاجرين وطالبي اللجوء في أوروبا غاضبين ومحبطين، وأشبه بـ«قنبلة موقوتة» تهدد القارة العجوز بأسرها.

واعتبرت «التايمز»، أن استمرار وجود حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس المتحالفة مع الميليشيات في السلطة، سيُبقي ليبيا مرتعاً للإرهاب ومصدراً له، داعية إلى تشكيل حكومة مركزية شاملة وفاعلة لضبط الأمن على التراب الليبي.

مراكز الميليشيات

على صعيد متصل، كشف تقرير أعده مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استمرار الأوضاع السيئة للمهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في غرب ليبيا المدعومة من النظام التركي.

وأكد التقرير وجود نحو 300 شخص من بينهم قاصرون لا يزالون في انتظار نقلهم لمكان آخر أكثر إنسانية وأكثر ملاءمة لظروف العيش الكريم، وأوضح أن هؤلاء المهاجرين يعانون ظروفا قاسية بمركز احتجاز ظاهر الجبل بمدينة الزنتان غربي ليبيا الواقع تحت سيطرة جماعات مسلحة تمولها تركيا، مؤكدًا غياب المنظمات الحقوقية تقديم الإعانات اللازمة.