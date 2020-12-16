شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تحذر من تجاهل العالم للإرهاب الحوثي البحري والان نبدء بالتفاصيل

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من المخاطر المترتبة على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للأنشطة الإرهابية، التي يقف خلفها نظام الملالي في إيران وأداته من ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن هذه الأنشطة الإرهابية تأتي في سياق مخطط إيران وميليشياتها الطائفية للعبث بالأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وأضاف: إن تصاعد وتيرة الأنشطة الإرهابية التي تستهدف السفن والمنشآت الحيوية قبالة البحر الأحمر لا تمثل اعتداء على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة فحسب، بل تهديدا خطيرا وغير مسبوق للإمدادات النفطية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي وحركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في وقف هذه التهديدات الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ إجراءات رادعة وفي مقدمتها إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب.

من جهة أخرى، تسلم رئيس البرلمان العربي خطابًا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك، ردًا على مطالبته أنطونيو غوتيريش باتخاذ إجراءات فورية لإلزام الميليشيات المدعومة من إيران بتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول خزان صافر النفطي وإجراء الصيانة اللازمة له.

وأفاد البيان الصادر عن عادل العسومي أمس أن المسؤول الأممي أشار في خطابه إلى أن الأمم المتحدة تلقت ردًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية بالموافقة على اقتراح الأمم المتحدة بإرسال بعثة خبراء لتقييم وضع خزان صافر النفطي، وأن بعثة الأمم المتحدة تهدف إلى تقييم وضع السفينة وإجراء الصيانة الأولية، إضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر التسرب النفطي، وأنه في غضون الأسابيع القادمة سيتم الانتهاء من الإجراءات والاستعدادات اللوجستية.