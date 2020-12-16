شكرا لقرائتكم خبر عن «سرايا المختار» البحرينية «إرهابية عالمية» بقرار أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

صنفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء جماعة (سرايا المختار) البحرينية منظمة إرهابية عالمية، وقالت: إنها تتلقى دعما من إيران، واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان «سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».