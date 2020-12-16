شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 مصاب بكورونا في تونس والجزائر 466 والان نبدء بالتفاصيل

كشف آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، عن إصابة أكثر من 1400 شخص بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فيما توفي 41 شخصا جراء الوباء.

وأصاب الفيروس 1483 شخصا من بين 5326 تحليلا مخبريا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية تفشي الفيروس في فبراير الماضي 113241 تعافى من بينهم 86801، وبلغ إجمالي الوفيات 3956 شخصا.

فيما سجلت وزارة الصحة في الجزائر أمس الثلاثاء، 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 29 حالة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى 93 ألفا و63 منذ اكتشاف أول حالة فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن رصد 14 وفاة جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2623.

كما أشار إلى تعافي 419 حالة جديدة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 61 ألفا و367.