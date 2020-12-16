لماذا يحذر المجتمع الدولي الرئيس الصومالي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر المجتمع الدولي الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو من تقويض شرعية العملية الانتخابية التي كانت مقررة ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانا، الثلاثاء، عبرت فيه عن قلقها العميق بشأن الخلافات المستمرة حول تنفيذ العملية الانتخابية في الصومال، داعية لضرورة حل الخلافات بطريقة تحترم اتفاق سبتمبر السياسي حول الانتخابات والبرتوكولات التنفيذية الموقعة بين قادة الصومال.



وشدد البيان ،الذي وصلت ”الخليج 365” نسخة منه، على ضرورة خلق جو سياسي ملائم للعملية الانتخابية يضمن عدم إطلاق مسارات انتخابية موازية يدخل البلاد إلى نفق مظلم سيصعب الانتشال منه .

وطالب المجتمع الدولي الرئيس فرماجو عقد لقاء تشاوري بين قادة الحكومة الفيدرالية، ورؤساء الولايات الإقليمية بسرعة لطمأنة الجميع بشأن نزاهة إدارة العملية الانتخابية.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنها تهدف من وراء البيان الضغط على الرئيس فرماجو لخلق أجواء إيجابية ليتسنى للشعب إجراء الانتخابات في موعدها بشكل شفاف، يتمكن بعدها من السير في المسار الديمقراطي لبناء مؤسسات الدولة.

وتعهد المجتمع الدولي بتقديم الدعم للجان الانتخابية الفيدرالية، ولجان الولايات فور الانتهاء من الحوار الوطني الشامل لحل الخلافات القائمة حول تكوينها .

وأكد المجتمع الدولي في البيان المشترك ضرورة حماية قيم الشفافية، وحسن النية في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن استمرار روح التسوية بين القادة سيساعد في إبقاء العملية الانتخابية في مسارها الصحيح .

وطرح المجتمع الدولي إنشاء آلية للحوار بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية شهريا على الأقل من أجل عملية انتخابية آمنة تستند إلى الحوار المستمر الذي يفضي للتوافق.

دعا البيان الفرقاء للامتناع عن أي تصريحات أو أفعال يمكن أن تخلق توترات أو تحرض على العنف .

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون أول الجاري، غير أن الأزمة المندلعة حاليا حول لجان الاقتراع، تجعل من الصعب تنظيم الاستحقاق في موعده بحسب مراقبين.

وتخشى المعارضة الصومالية التفاف فرماجو على الاقتراع باستخدام لجان انتخابية ملغمة بأنصاره ومنتسبين لأجهزة أمنية واستخباراتية موالية له.

أما الانتخابات الرئاسية، فمن المقرر أن تجري في فبراير/ شباط المقبل.

ووقع البيان الاتحادين الأفريقي والأوروبي، ومنظمة التعاون الاسلامي، وبريطانيا، والولايات المتحدة، و10 دول أوروبية، و3 دول أفريقية، وهي مصر وإثيوبيا، وأوغندا، ودولة آسيوية وحيدة وهي اليابان.