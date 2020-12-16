عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير التموين المصري في السودان.. زيارة لتبادل الخبرات

الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخليج 365

وصل وزير التجارة الداخلية والتموين المصري علي مصلحي، الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة تستغرق يوماً واحداً.



وقال المصيلحي في تصريحات صحفية عقب وصوله مطار الخرطوم، الثلاثاء، إن الزيارة مهمة جدا وستتناول تبادل الخبرات التي يحتاجها السودان من أجل ضمان ضبط الأسواق واتاحة السلع بشكل دائم.

وأضاف، أن الزيارة ستتناول أيضا إمكانية نقل خبرة مصر الجيدة في حماية المستهلك، وعدم تضارب المصالح، ومباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضد المخالفين.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس، إن الزيارة ستشهد افتتاح مجمع وادي النيل لصناعة الخبز، كواحدة من ثمار التعاون بين البلدين، وبداية لتأسيس صناعة الخبز بالسودان، والتي بدأت بمشاركة من الجانب المصري.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أنشأت جهازا قوميا لحماية المستهلك ومباحث للتموين، وكلها من القضايا التي تهتم بإجراءات ضبط الأسواق، مشيرا إلى الاستفادة الكبيرة التي ستحصل عليها الخرطوم من تبادل الخبرات مع الجانب المصري.

وتحرص مصر منذ بداية الانتفاضة في السودان على تأكيد دعمها الكامل لخيارات الشعب، واستعدادها لتقديم جميع أوجه المساندة الممكنة للسودان.

وسبق أن أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك إرادة سياسية من القيادة السياسية المصرية وعلى مستوى الشعب المصري لدعم العلاقات، منوهاً بتوجيه الرئيس السيسي بـ"ألا يدخر أي جهد لاستمرار العمل المشترك مع الأشقاء في السودان لدعم العلاقات".