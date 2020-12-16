شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: «الإخوان» وأذرعهم يخشون تجريم الإرهاب والان مع التفاصيل
وقالت موسي، إن كتلتها استماتت لتمرير هذه اللائحة ونجحت في النهاية بتعيين جلسة عامة لمناقشتها، لكن النواب تغيبوا عمدا لعدم توفير النصاب، واصفة هذا الموقف بأنه وصمة عار في تاريخ الدولة التونسية، الذي يرفض برلمانها إصدار موقف يدين تبييض الإرهاب ولا يريد تجفيف منابعه وتفكيك منظومته.
واعتبرت عدم حضور كتلة حركة النهضة وذراعهم ائتلاف الكرامة يدل على أن هذا الموضوع يهمهم شخصياً ويحرجهم حتى إنهم يتبنّونه.
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