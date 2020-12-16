شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات بقنابل لاصقة تخلّف قتلى وجرحى بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أفغانستان، أمس الثلاثاء، عدداً من الهجمات الإرهابية استخدمت فيها قنابل لاصقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إحداها بقنبلة في العاصمة كابول، قتل فيها نائب حاكم الولاية ومساعده، فيما أودى انفجار آخر بمسؤول حكومي في ولاية جور وسط البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن مقتل نائب حاكم كابول محبوب الله محبي، بعدما انفجرت قنبلة مثبتة بسيارته بينما كان متوجهاً إلى مكتبه في حي ماكرورايان بكابول. كما أودى التفجير بمساعد نائب الحاكم الذي كان برفقته في السيارة، وجرح حارسان شخصيان.

وفي هجوم آخر بالعاصمة، أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطياً وأصابوا آخر. وأعلنت الشرطة أن التحقيقات جارية لكشف مرتكبي الحادث.

وبعد ساعات لقي نائب رئيس المجلس الإقليمي في ولاية جور، عبد الرحمن أكشان حتفه بتفجير في الولاية التي تقع في وسط البلاد. وأكد مسؤول محلي أن أكشان قتل وأصيب اثنان من حراسه عندما انفجرت قنبلة لاصقة كانت مثبتة بسيارته في مدينة فيروز كوه.

ولم تعلن أي جهة على الفور المسؤولية عن الهجمات. وتضرب أفغانستان موجة من أعمال العنف الدامية منذ بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» في سبتمبر/ أيلول الماضي. وشهدت العاصمة كابول خاصة، سلسلة عمليات اغتيال طالت صحفيين ورجال دين وسياسيين ونشطاء حقوقيين. وقُتلت مذيعة أخبار الأسبوع الماضي بإطلاق النار عليها في مدينة جلال أباد شرقي البلاد، وهي ثاني صحفية تُقتل في أقل من شهر.

كما تعرضت كابول لإطلاق صواريخ مرتين هذا الشهر، ومؤخراً استهدفت هجمات مؤسسات تعليمية كان أكثرها دموية الهجوم على جامعة كابول الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، وذهب ضحيته 22 شخصاً غالبيتهم من الطلاب.

وخاضت «طالبان» معارك مريرة ضد مقاتلي تنظيم «داعش» لا سيما في معاقله شرقي أفغانستان، بينما يواصل تمرده ضد قوات الحكومة الأفغانية.

ويتوقع أن تستأنف الحكومة الأفغانية و«طالبان» مفاوضات السلام أوائل يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد سلسلة من المفاوضات السابقة، والتوصل لاتفاق على قواعد إجرائية أساسية لمواصلة الحوار بينهما لإنهاء الحرب في البلاد. وبدأت المفاوضات بين الطرفين، بعد شهور من توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة و«طالبان» يقضي بانسحاب 12 ألف جندي أمريكي ما زالوا في أفغانستان، إضافة إلى جميع القوات الأجنبية، مقابل ضمانات أمنية، بعدم جعل البلاد ملاذاً للحركات الإرهابية، مثل «داعش»، والتزام «طالبان» بالحوار مع الحكومة الأفغانية لإحلال السلام. وأوقفت على أثرها الحركة هجماتها ضد القوات الأمريكية والأجنبية في البلاد، مقابل تكثيفها من ناحية أخرى على القوات الحكومية. (وكالات)