شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي على سفينة الوقود بجدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفينة مخصصة لنقل الوقود في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من خلال زورق مفخخ. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع السعودية ضد الإرهاب، وطالب بوقف تهديد أمن السعودية والمنطقة وحرية الملاحة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلاً جديداً على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية التخريبية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إدانة سلطنة عُمان استهداف ناقلة النفط، مؤكدةً تضامن السلطنة مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية. وقالت الوزارة في بيان «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة سلطنة عُمان لاستهداف ناقلة النفط قبالة ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتؤكد الوزارة تضامن السلطنة مع المملكة في مواجهة الأعمال التي تستهدف أمنها واستقرارها وحرية وسلامة الملاحة البحرية».

وعبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد للاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة جدة.

وقالت في بيان لها أمس من مقرها في العاصمة التونسية «إن الأمانة العامة تعبّر عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف أمن المملكة وطرق الملاحة الدولية ومصادر الطاقة العالمية، وتعلن عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وسيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها».

بدوره، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف الهجمات التي تهدد أمن السعودية. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن تعرض ناقلة النفط لاعتداء إرهابي، مشيرًا إلى أنه يجب وقف الهجمات التي تهدد أمن السعودية والمنطقة وحرية الملاحة.

ودانت السفارة الفرنسية لدى السعودية بشدة الهجوم. وقالت السفارة في بيان، إن الهجوم على أهداف مدنية يشكل اعتداءً جديداً على أمن السعودية وعلى حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر.

في الأثناء، أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، أن الهجوم الذي تعرضت له سفينة لنقل الوقود في جدة يمثل «استهدافاً لحرية الملاحة وحرية الاقتصاد العالمي». وشدد المعلمي في تصريحات صحفية على أن «الموقف الدولي مستمر في الإدانة الكاملة لكل هذه الهجمات»، موضحاً أنه «صدرت إدانة قبل يوم تقريباً لموضوع استهداف المنشآت النفطية في جدة، كما صدرت إدانات سابقة لاستهداف البواخر وناقلات النفط في الخليج العربي وخليج عمان». (وكالات)