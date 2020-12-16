شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الليبيين للاتفاق على إصلاحات اقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، مساء الاثنين، في مستهل اجتماع يستمر ليومين في جنيف، عن أملها في التوصل إلى اتفاق على أهداف ملموسة لإصلاح الاقتصاد الليبي، فيما فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، أمس الثلاثاء، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية والتي تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعم واشنطن تشكيل حكومة ليبية شاملة يمكنها تأمين البلاد وتلبية الاحتياجات الاقتصادية للشعب الليبي.

وقالت ويليامز في بيان: «آمل بصدق في أن يتم التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعيّن اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات».

وحذرت المسؤولة الأممية المجتمعين من أن «الوقت ليس في صالحكم»، وقالت: «نحن في حاجة إلى التحرك بسرعة وحسم، وأنا أعوّل عليكم في اتخاذ هذه الخطوات المهمة في اليومين المقبلين».

ويشارك في الاجتماع ممثلون لمؤسسات ليبية عامة أبرزها فرعا مصرف ليبيا المركزي، المنقسم بين طرفي النزاع الدائر في هذا البلد، ووزارة المال وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى ممثلين للبنك الدولي، في حين تتشارك في ترؤسه: مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا.

ولفت البيان إلى أن اجتماع جنيف يأتي عقب حدوث تطورات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن هدف واشنطن الأسمى لا يزال جلب الأطراف الليبية إلى حل سياسي تفاوضي وشامل تسيره الأمم المتحدة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، مضيفاً أن الولايات المتحدة عملت مع شركائها في مجلس الأمن لتعزيز نظام الأمم المتحدة وإنشاء منصب مبعوث خاص للأمم المتحدة.

إلى ذلك، فشلت الجولة الثالثة من محادثات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد. وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة الأممية على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضواً ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت ب 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضواً فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضواً عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلهم على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.

(وكالات)