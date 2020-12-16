شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: سلالة كورونا المكتشفة بإنجلترا «ليست خطِِرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلل علماء بريطانيون من تأثير السلالة الجديدة لفيروس «كورونا» التي اكتُشفت مؤخراً، والتي رأى كثيرون أنها المسؤولة عن الوتيرة المتسارعة لتفشي الفيروس في إنجلترا. وأعلنت منظمة الصحة لعالمية أن النوع الجديد من الفيروس ينتشر بسرعة أكبر، ولكنه لا يمثل خطورة أكبر، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد انخفاضاً في الوفيات الأسبوعية جراء الوباء للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد في البلاد، مستبعدة أن تؤدي هذه السلالة إلى تقليل تأثير اللقاح الجديد الذي يجري استخدامه حالياً للوقاية من الفيروس.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، عن رصد سلالة جديدة من «كورونا» في مناطق بإنجلترا، مشيراً إلى أن هناك ما لا يقل عن 60 جهة محلية أعلنت تسجيل إصابات بها. وأضاف هانكوك أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بهذا التطور الجديد، وأن العلماء البريطانيين يجرون دراسات مفصلة على السلالة الجديدة.

في غضون ذلك، كشفت بيانات رسمية في بريطانيا، أن وفيات «كورونا» الأسبوعية تراجعت لأول مرة في ثلاثة أشهر خلال الأيام الأخيرة من الإغلاق الوطني الثاني لإنجلترا. ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الفيروس قد تم ذكره في 2515 شهادة وفاة في إنجلترا وويلز .

(وكالات)