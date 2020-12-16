شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعتقل 4 متطرفين واستسلام خامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، أن قوات الأمن اعتقلت أربعة متطرفين فيما سلّم متشدد آخر نفسه.

وذكرت الوزارة في بيان أن المتطرف الذي استسلم كان في حوزته رشاش وقاذفتا أر بي جي وذخيرة في تامنراست في أقصى جنوبي البلاد قرب الحدود مع مالي.

وبذلك، يرتفع عدد المعتقلين للاشتباه في دعمهم «جماعات إرهابية» إلى 17 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة في 1 ديسمبر، أن ثلاثة متطرفين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل شمال شرقي البلاد، وقالت في اليوم التالي إن جندياً جزائرياً قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الجيش أحبط مؤخراً خطة لإعادة انتشار تنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي.

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