شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: «تكتـل النهضـة» يعرقـل جلسـة برلمانيـة لإدانـة تبييـض الإرهـاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عطلت حركة «النهضة» الإخوانية، أمس الثلاثاء، جلسة عامة في البرلمان، كانت مخصصة للنظر في مشروع لائحة تجريم تبييض الإرهاب، وتجفيف منابعه، وحل الأحزاب والجمعيات الداعية الداعمة له، تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، والتي حذرت من محاولات ضرب المؤسسات السياسية في البلاد، مشددة على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، فيما حملت أوساط سياسية تكتل «النهضة» وحلفاءها مسؤولية التعطيل، كما تغيّب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ونواب كتل حركته، كما تغيب نواب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» والكتلة الديمقراطية وعدد من الكتل النيابية الصغيرة الأخرى عن هذه الجلسة، في حين حضر نواب كتلة الحزب الدستوري الحر وآخرون مستقلون، في خطوة وصفتها عبير موسي «بالأمر الخطير ويضرّ بالأمن القومي»، وقالت إنه يقف وراءها تنظيم «الإخوان» لعدم محاسبة الأحزاب الداعمة للإرهاب. وتدعو اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر، الحكومة لتجفيف منابع الإرهاب وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعيات الداعمة للعنف والفكر المتطرف، كما تحذّر من خطورة دفاع عدد من النواب والسياسيين عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق.

استماتة لتمرير اللائحة

وقالت موسي إن كتلتها استماتت لتمرير هذه اللائحة ونجحت في النهاية بتعيين جلسة عامة لمناقشتها، لكن النواب تغيبوا عمداً لعدم توفير النصاب، معتبرة أن هذا الموقف هو وصمة عار في تاريخ الدولة التونسية التي يرفض برلمانها إصدار موقف يدين تبييض الإرهاب ولا يريد تجفيف منابعه وتفكيك منظومته. كما أضافت أن عدم حضور كتلة حركة النهضة وذراعها ائتلاف الكرامة، الجلسة، يدل على أن هذا الموضوع يهمهم شخصياً ويحرجهم حتى إنهم يتبنّوه، مضيفة أن حزب حركة النهضة برئاسة «زعيم الإخوان فرع تونس» راشد الغنوشي هو الحاضنة السياسية للإرهاب وللتستر على الجمعيات المشبوهة على غرار «اتحاد القرضاوي»، و«جمعية الرحمة» التي ما زالت إلى حد اليوم تزاول نشاطها وتتعامل مع مؤسسات حكومية، رغم أنها موضوع حلّ من الحكومة والقضاء. واعتبرت أن هذه الإشارات، تدل على أن «هناك إرادة ممنهجة حتى يسطو الفكر الظلامي على المجتمع التونسي، وتغرق الدولة في الديون وفي الاقتصاد الموازي الذي يدعم التهريب والإرهاب».