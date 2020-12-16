شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركت الواجهة البحرية» يعلن الفائز في «الجداريات والفنون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ماركت الواجهة البحرية، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي عن قائمة الفائزين بالنسخة الثالثة من مسابقة الجداريات والفنون. وكرمت المسابقة هذا العام العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية على جهودهم الحثيثة في التصدي لفيروس «كورونا»، وأجمع الحكام على اختيار عمل (Mute)، اللوحة الجدارية التي تحاكي ما شهده العالم خلال فترة الإغلاق وتحول الفيديو وخاصية الفيديو كونفرانس إلى وسيلة للتواصل بين الناس، للفنان كريستيان باربا أوليدانا، ونال جائزة المسابقة البالغ قدرها 15 ألف درهم.

وقال كريستيان باربا أوليدانا: اخترت تقديم عمل فني بسيط وعميق وهادف في الوقت ذاته، فقمت بتصميم اللوحة الجدارية على شكل واجهة برنامج «زووم» لتصور إحدى سبل التواصل التي ألفناها في عام 2020، وهي الاتصال عبر الفيديو. وتستعرض اللوحة 12 مشاركاً، يمثل 11 منهم جميع فئات العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي للفيروس، ويرمز المشارك الأخير إلى العالم. وحرصت على تقديم العاملين بوجوه تخلو من الملامح ليكونوا رمزاً للقطاعات التي يمثلونها. كما ترتسم أمام كل مشاركٍ رمزيٍّ أيقونة «كتم الصوت»، في إشارة إلى اختيارهم القيام بواجباتهم على الخط الأمامي دون شكوى، فرغم كون هؤلاء الأبطال معرضين لخطر الإصابة بالفيروس وابتعادهم عن أحبتهم، إلا أنهم آثروا التواجد في قلب الخطر وأداء مهامهم لحمايتنا من المرض.

وقال محمد المدني، مدير سوق الواجهة البحرية: شهدت المسابقة هذا العام إقبالاً لافتاً، واستقبلنا العديد من المشاركات، إلا أن جدارية أوليدانا تمثل تعبيراً صادقاً عن امتناننا العميق لجميع العاملين الشجعان في الخطوط الأمامية ممن ساعدوا المجتمع بلا كلل ولا ملل في معركته ضد «كورونا» خلال هذا العام العصيب.

وقال خليل عبدالواحد حسن، مدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة: «يسعدنا فوز عمل أوليدانا بالمسابقة لأنه يمثل فرصة للتعبير عن امتناننا للعاملين في الخطوط الأمامية، ويعرب عن دور الفن كأداة لاستحضار المشاعر الإنسانية الصادقة. وستقدم اللوحة الجدارية الدائمة تجربة ثقافية غنية لجميع الزوار».