شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة طوكيو تقرر إعـدام «سفـاح تويتـر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قضت محكمة طوكيو الجزئية، أمس، بإعدام تاكاهيرو شيرايشي، الملقب ب «سفاح تويتر»، بعدما قتل 8 نساء ورجلاً، تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عاماً، مستغلاً التواصل معهم على «تويتر»، واستدراجهم لمنزله، حيث نفذ جريمته. واعترف شيرايشي (30 عاماً)

بعمليات القتل، بعدما عثر رجال الشرطة على عظام وأجزاء بشرية مخبأة في براد منزلي «ثلاجة» ببيته، خضعت لتحليل الحمض النووي للكشف عن هويات أصحابها.

واستهدف شيرياشي ضحاياه من بين الأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية، وذلك من خلال حسابين على «تويتر»، مدعياً أنه قادر على مساعدتهم على تنفيذ انتحارهم.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن محامي الدفاع عن شيرايشي جادلوا بأنه قتل الضحايا بموافقتهم. بينما قضى ناوكوني يانو، قاضي محكمة طوكيو الجزائية بأن الضحايا لم يوافقوا على القتل، وبأن حالة شيرايشي العقلية تسمح بتحمله المسؤولية عن قتلهم.

ووصف يانو الحكم الصادر بحق القاتل المتسلسل بالإعدام، بأنه عادل، وأشار إلى أنه عمل شرير للغاية في سجل الإجرام بالبلاد. وكانت التحقيقات الخاصة بالشرطة اليابانية كشفت عن ارتكاب شيرايشي جرائمه بعدما أبلغ جيرانه عن رائحة كريهة تصدر من منزله، في أكتوبر 2017.