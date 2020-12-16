شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك البحرين أفراحها بيومها الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ملك البحرين وشعبها بالمناسبة، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يديم أخوة الشعبين الإماراتي والبحريني وتعاضدهما. وغرد سموه على تويتر: «نبارك لشعب البحرين الشقيق ذكرى اليوم الوطني الـ٤٩.. وذكرى تولي أخي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.. أدام الله أخوتنا وتعاضدنا.. وأدام عليهم عزهم ومجدهم وحفظ أمنهم وأمانهم..».

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ملك البحرين وشعبها بالمناسبة، مؤكداً سموه أن الإمارات تشارك مملكة الخیر والمحبة أفراحها الوطنیة. وغرد سموه على تويتر: «أهنئ أخي حمد بن عیسى وأهلنا في البحرین الشقیقة بمناسبة الیوم الوطني.. نشارك مملكة الخیر والمحبة أفراحها الوطنیة.. ونسأله تعالى أن یدیم علیها الخیر والعزة والرفعة ویتحقق لشعبها مزید من التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب سموهم في برقياتهم عن خالص تهانيهم لملك البحرين بهذه المناسبة .. متمنين له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب البحرين مزيداً من التقدم والازدهار .

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى وإلى الأمير سلمان بن حمد.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على تويتر: «كل عام والبحرين وقيادتها وأهلها في عز وسلام واستقرار.. مبارك عليكم اليوم الوطني 49.. نسأل الله أن يديم عليكم الأمن والأمان، والنهضة والازدهار، والخير والرخاء».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تويتر: «نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ذكرى اليوم الوطني الـ 49، حفظ الله البحرين وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة».

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين:«تهانينا لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وشعب مملكة البحرين الشقيقة باليوم الوطني، نتابع بفخر نجاحكم ونسأل الله لكم التوفيق».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تويتر: «نهنئ مملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعباً، باليوم الوطني التاسع والأربعين. أفراحكم أفراحنا وأعيادكم أعيادنا، وكل عام والبحرين بعز ومجد وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على «تويتر»: «نتقدم لمملكة البحرين الشقيقة، ولجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشعب البحريني، بأصدق التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني 49 وعيد الجلوس الملكي كل عام ومملكة البحرين بخيرٍ وعزٍ وازدهار».

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، في تغريدة على«تويتر»، خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمملكة البحرين وشعبها الوفي بمناسبة اليوم الوطني وتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، فرح وسعادة الأشقاء في البحرين هي أفراحنا، نسعد بالنهضة الحضارية الشاملة التي حققتها ونتمنى لها المزيد من التقدم والازدهار، حفظ الله البحرين وأدام عليها عزها.