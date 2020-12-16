سلطان يعدل مرسوم إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (39) لسنة 2020م بتعديل المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2016م، بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».

ونص المرسوم على أن يُستبدل بنص المادة رقم (2) من المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2016م بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة» وتعديلاته النص الآتي: تُنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة تُسمى: مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».

وتكون مملوكة بالكامل للجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتكون لها الأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويتم تحديد موقعها وحدودها الجغرافية بقرار يصدر من حاكم الشارقة.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.

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