لا لتخفيف قواعد كورونا خلال الكريسماس

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"الخليج 365" من لندن: تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة لإعادة التفكير في تخفيف قواعد فيروس كورونا خلال عيد الميلاد (الكريسماس).

وقالت مجلتان طبيتان بارزتان إن على الحكومة "اتباع الأمثلة الأكثر حذرًا من ألمانيا وإيطاليا وهولندا" وعدم تخفيف قيود كوفيد -19 خلال فترة الأعياد. كما دعا عمدة لندن صادق خان الوزراء إلى التفكير مرة أخرى.

وبموجب الخطط المتفق عليها مع الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، سيكون بإمكان ما يصل إلى ثلاث أسر أن تشكل "فقاعة عيد الميلاد" وتجتمع بين 23 و27 ديسمبر.

ففي افتتاحية مشتركة نادرة، قالت فيها المجلة الطبية البريطانية ومجلة "هيلث سيرفيس جورنال" إنه يتعين على الحكومة "التراجع عن قرارها المتهور بالسماح بالاختلاط المنزلي وتمديد الفئات على مدى فترة عيد الميلاد التي تبلغ خمسة أيام".

وقالتا إن هذا من شأنه أن "يخفض الأرقام مع تقدم الموجة الثالثة المحتملة." وحذرت المجلتان من أن الحكومة "على وشك ارتكاب خطأ فادح آخر سيكلف العديد من الأرواح".

اخطار محتملة

وأضافتا: "عندما وضعت الحكومة الخطط الحالية للسماح بالاختلاط المنزلي خلال عيد الميلاد، افترضت أن الطلب على COVID-19 على هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS سينخفض. لكنه ليس كذلك، بل إنه آخذ في الارتفاع، وظهور سلالة جديدة من الفيروس أدى إلى مزيد من الأخطار المحتملة".

وقالت المجلتان: "يمكن لأفراد الجمهور وينبغي عليهم التخفيف من تأثير الموجة الثالثة من خلال توخي الحذر قدر الإمكان خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن الكثيرين سيرون أن رفع القيود خلال عيد الميلاد هو إذن للتخلي عن حذرهم."

موقف عمدة لندن

وقد انضم عمدة لندن إلى الدعوات المطالبة بتغيير النهج، قائلاً لشبكة (سكاي نيوز): "ما سأقوله للحكومة هو أنني لست متأكدًا من أنكِ قد فهمت الأمر بشكل صحيح ، في الحقيقة أنا متأكد من أنك لم تحصل على هذا صحيح فيما يتعلق بالاسترخاء خلال عيد الميلاد ".

وأضاف صادق خان: "إذا لم يغيروا القواعد، فإن رسالتي إلى المواطنين هي أننا لسنا ملزمين بفعل كل ما هو مسموح به ، ولا داعي لتقبيل أو احتضان علاقة أقدم."

ويأتي هذا التطور، أن قال أحد الوزراء للبريطانيين إن عليهم "بذل الحد الأدنى" إذا قاموا بزيارة الأسرة خلال عيد الميلاد، على الرغم من تخفيف قواعد COVID-19.

وقال كبير أمناء الخزانة ستيف باركلي لشبكة (سكاي نيوز) إنه "لا ينبغي أن يسيء تفسير" ما تقوله المبادئ التوجيهية. وأضاف: "هذا لا يعني أنه يجب على الناس الذهاب لرؤية العائلة".

المستوى الثالث

وتساءل منتقدو نهج الحكومة أيضًا عن سبب نقل العاصمة إلى المستوى 3 - أعلى مستوى من قيود فيروس كورونا - قبل أيام فقط من تخفيف القواعد مرة أخرى خلال عيد الميلاد.

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الخطط قيد المراجعة، قال الوزير باركلي لشبكة سكاي نيوز أن "كل الأشياء تظل دائمًا قيد المراجعة". ولكن عندما سئل عما إذا كان يمكن "إلغاء" عيد الميلاد، أجاب: "لا".

وقال باركلي إن هناك "توازنا يجب تحقيقه" لأن "العديد من العائلات لم تر بعضها البعض طوال العام". وأكد "إنه مهم لرفاهية الناس، لصحتهم العقلية".

ونوه كبير أمناء الخزانة إلى أننا "لا نريد تجريم الأشخاص الذين اجتمعوا كعائلة في عيد الميلاد. ولكن، من المهم أن يقوم الناس بالحد الأدنى الممكن. لذلك، سيصدر الناس أحكامهم بأنفسهم."

ومن جهتها، قالت البروفيسور ديفي سريدهار، رئيسة قسم الصحة العامة العالمية في جامعة إدنبرة، لشبكة (سكاي نيوز) إن تخفيف القيود في عيد الميلاد "فكرة سيئة".

وقالت: "يمكن للعلماء فقط تقديم هذه الأدلة ... وفي النهاية يعود الأمر للقادة السياسيين لموازنة ذلك مع اعتبارات أخرى"

فكرة رهيبة

وأضافت البروفيسورة سريدهار أن "الاختلاط في عيد الميلاد فكرة رهيبة ويجب أن تكون هذه هي الرسالة" ، مضيفًا: "سندفع ثمن ذلك في وقت ما. ليس الأمر كما لو أنه يمكن أن يحدث فقط وأننا لن نتحمل العواقب في يناير وفبراير."

وإلى ذلك، اعترف كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا، البروفيسور كريس ويتي، أن تخفيف القواعد سيؤدي إلى زيادة الإصابات.

وكان ويتي قال في مؤتمر صحفي في داونينغ ستريت يوم الاثنين "كل هذا يتعلق بالموازنة بين الاحتياجات الأوسع للمجتمع والحاجة إلى إبقاء الفيروس تحت السيطرة."

وأضاف: "إن الاسترخاء المتواضع نسبيًا، في الواقع ، خلال عيد الميلاد ، سيؤدي بلا شك إلى زيادة الضغط على الفيروس. نحن نعلم ذلك ... لكن الشعور كان هذا وقتًا مهمًا جدًا للعديد من العائلات".

وفي الأخير، حث البروفيسور ويتي الناس على استخدام تخفيف قواعد كورونا خلال عيد الميلاد "بطريقة بسيطة ومسؤولة" من أجل تقليل عدد الحالات في أوائل يناير ، مضيفًا: "الشيء الرئيسي هو أن الناس يجب أن يكونوا عقلانيين."



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