وفاة مفتشة تمريض بكورونا داخل مستشفى عزل بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

توفيت مفتشة تمريض داخل إحدى المستشفيات بمحافظة المنيا، الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مسؤول في صحة المنيا، في تصريحات، إن المتوفاة سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية، توفيت داخل المستشفى بعد أن تدهورت حالتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن المنيا قدمت عددا من شهداء الجيش الأبيض منذ ظهور جائحة كورونا، ومن بينهم الأطباء: الدكتور عاطف محمود سالم مدير إدارة مكافحة العدوي، والدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، الدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والمنتدب بمستشفى عزل ملوي.​