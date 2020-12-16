تعرف على الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

تصدر تطبيق صحتي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب فتح وزارة الصحة باب التسجيل فيه لتلقي لقاح فيروس كورونا بشكل مجاني لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة، مع تحديد الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح .

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ونشرت وزارة الصحة السعودية الفئات المستحقة بشكل أولي في تلقي لقاح فيروس كورونا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مطالبة من جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بتسجيل في تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات تساهم في الوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض.

عبر تطبيق صحتي..الفئات ذات الأولوية لتلقي

لقاح فيروس كورونا

.كبار السن.

. أصحاب السمنة المفرطة.

. العاملون في المهن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

. من لديه اثنين من الأمراض التالية:"السكري، ارتفاع ضغط الدم، الأمراض المناعية، القلب، السرطان، الأمراض الصدرية والتنفسية، الكلى".



ومن جانبه قام توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي، بتوجيه نصيحة لكل من يريد الحصول على لقاح كورونا بسرعة تسجيل أسمه عبر تطبيق "صحتي"، وغرد عبر صفحته الرسمية بتويتر:"للحصول على لقاح كورونا أطلقنا خدمة التسجيل عبر تطبيق صحتي، أنصح الجميع بسرعة التسجيل لنحمي أنفسنا ومن

نحب من الإصابة بهذا الفيروس".



وفي نفس السياق أوضحت وزارة الصحة السعودية خطوات التسجيل في تطبيق صحتي من خلال انفوجراف قامت بنشره عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر".

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خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

1. حمل تطبيق صحتي.

2. قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب لو كنت عضوًا جديدًا.

3. اختر لقاح كورونا "covid-19"، لتعبئة نموذج الطلب.

4. حدد المستفيد من اللقاح.

5. ادخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب.

6. اكمل الطلب بالضغط على كلمة "التالي"



يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل في تطبيق صحتي من اليوم الثلاثاء الموافق 30 ربيع الثاني 1442 15 ديسمبر 2020، مطمئنة المواطنين بأن اللقاح آمن وفعال نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.