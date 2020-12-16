شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يعلن ترشحه على وكالة مجلس النواب القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه سيترشح على مقعد وكالة مجلس النواب القادم، مؤكدا أن ذلك يأتى استمرارا لما قام به خلال وكالته مجلس النواب الحالى، متمنيا أن يحظى بثقة أعضاء مجلس النواب الجديد، وأنه سيعمل جاهدا على ذلك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وكيل مجلس النواب، في لقاءه ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، إن وجود وجوه جديدة في مجلس النواب القادم، هى ميزة كبيرة، ووجود كم كبير من الشباب لديهم رؤية وحماس وحيوية، سيكون لها أثر كبير فى البرلمان، وهناك تمثيل حزبى جيد بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيعطى المجلس القادم تناغم كبير، لوجود قوة كثيرة به، ووجود أيضا مستقلين في المجلس وله دلائل ومؤشرات جيدة للغاية، مشيرا إلى أن نجاح المستقلين هي ظاهرة صحية في مجلس النواب، لافتا أن هناك وعى كبير في الشارع ولدى المواطنين فى اختياراتهم لأعضاء مجلس النواب.