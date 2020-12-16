شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية.. سابقة تنجح للمرة الأولى فى تمثيل توجهات مختلفة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القائمة الوطنية "من أجل مصر" من حصد 284 مقعد ببرلمان 2021، والمخصصين لنظام القائمة، وذلك بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات" النواب"لتمثل سابقة حزبية جديدة لم تحدث من قبل، وكانت مظلة آمنة لوصول كافة الأراء لمجلس النواب الجديد، وفرصة حقيقية لإثراء الحياة السياسية والحزبية فى مصر، لم تحدث من قبل، حيث تضمنت القائمة كافة الشرائح والتيارات والآراء، كما أنها تمكنت من لم شمل الأحزاب السياسية فى تحالف انتخابى واحد، لانتخابات النواب، وذلك بضم أحزاب موالاه ومعارضة فى قائمة مشتركة واحدة تمكن القوى السياسية الصغيرة من التواجد فى البرلمان القادم وتمثيل صوتها.

وشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزا، وبالمقارنة مع البرلمانات السابقة يتأكد أن التعددية الحزبية والتنوع وعدم الاحتكار هو عنوان البرلمان القادمة، ففى برلمان 2010 كان البرلمان يتكون من 454 مقعدا وحصل الحزب الوطنى الديمقراطى (الحاكم) على 330، وكان تمثيل حزب الوفد فقط 5 أعضاء والتجمع عضوا واحدا والغد عضوا واحد والمستقلون 19 عضوا.

وعلى الرغم من اختلاف الايدلوجيات إلا أن لم يتم النظر لمربع الموالاه أو الأغلبية، ومن يقف فيه والأهم كان هو الوقوف على أرضية وخلفية وطنية واحدة وهى من أجل مصر"، وذلك بمشاركة 12 حزب، بعدما بادر حزب مستقبل وطن بالمفاوضات لتكوين هذا التحالب واستهدفت القائمة تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية المختلفة داخل مجلس النواب، وذلك تحقيقا للصالح الوطنى العام وهو ما سيسهم فى إحداث نقلة نوعية للأداء الحزبى والسياسى .

كما أنه حرص على أن يضم أحزاب كبيرة تاريخيا وأحزاب الأغلبية مع الأقلية، والموالاه مع المعارضة، حيث عمل هذا التحالف على فتح أبوابه للجميع من أجل مستقبل أفضل لمصر.

كما أن الأسماء التى وقع عليها الاختيار للترشح ضمن القائمة الوطنية عكست المعايير التى تبناها القائمون على الاختيار، وكانت أبرز تلك المعايير اختيار كفاءات برلمانية وحزبية، والانتماء القوى للدولة المصرية، والحرص على عدم إقصاء أي تيار سياسى كان لديه الرغبة في الانضمام للقائمة، فضلا عن وجود نسبة كبيرة من الشباب داخل القائمة.