شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب 2020.. تعددية تخدم الحياة السياسية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة تعكس الصورة الحقيقة للوضع السياسى المصرى، انتهت انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتيها الأولى والثانية، ولا يتبقى منها إلا تعيين رئيس الجمهورية نسبة 5% من عدد الأعضاء.



البرلمان الجديد يتميز بالتنوع والتعددية في تكوينه، وذلك بضم كل فئات المجتمع، ووجود تمثيل قوى للأحزاب والمرأة والشباب، مما سيؤدى لإثراء الحياة النيابية والسياسية.

يضم المجلس المقبل 13 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، وبينهم 12 حزبا، تم تمثيلها من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر.

شهدت الانتخابات فوز العديد من المرشحين المحسوبين على المعارضة، بالإضافة إلى تمثيل المستقلين، مما يعكس تمثيل كل التيارات تحت القبة، كما أنه لا يوجد استحواذ لحزب معين، وحزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية المحدودة بـ 52.8% فقط، مما يعكس تمثيلًا مهما لباقى الأحزاب والمستقلين تحت القبة.