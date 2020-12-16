شكرا لقرائتكم خبر عن حزب أردوغان يسخر من الفقراء الأتراك: ليسوا جائعين طالما يدخل بجوفهم عيش حاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد البرلمان التركى فى الفترة الأخيرة حالة من المشاحنة السياسية بين نواب حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ونواب المعارضة، حيث واجه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنجين ألتاى، نواب العدالة والتنمية، قائلًا «أيها الأصدقاء، الناس جائعون وبائسون. نعم، هناك شيء ما يدخل فى معدة الجميع، الخبز الجاف فقط" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وعلق النائب بحزب العدالة والتنمية، شاهين تين، ساخرًا من كلمات ألتاى، وقال «إذن فهم ليسوا جائعين»، فيما غضب النائب المعارض، وأكد أنه سيسجل هذه السخرية فى محضر الجلسة وسيجعل تين يقدم اعتذاره للشعب التركى بأكمله.

وقال نائب حزب الشعب الجمهورى فى إزمير، تونجاى أوزكان، الذى شارك صورًا لتلك المشادات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، «هكذا سخر حزب العدالة والتنمية من الأمة».