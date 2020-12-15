كيف تفاعل ميسي ورونالدو مع تصنيفهما في تشكيلة الأفضل في تاريخ كرة القدم؟

ضمت قائمة أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، بحسب مجلة “فرانس فوتبول”، اسمين لا يزالان يلعبان في وقتنا الحالي، هما نجم برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس.

وأعرب النجمان، ليونيل ميسي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن سعادتهما بوجودهما ضمن قائمة التشكيلة، التي ضمت الأفضل على مر تاريخ كرة القدم.

وقال ميسي على حسابه في أنستغرام: “تشرفت بوجودي في أفضل تشكيلة في التاريخ. أريد أن أشكركم على اختياركم لي، وأهنئ، أيضا، جميع اللاعبين، الذين تم اختيارهم، وكل المرشحين، فهناك ظواهر حقيقية في تلك القائمة”.

وقال رونالدو: “يشرفني أن أكون جزءً من أفضل تشكيلة في التاريخ لفرانس فوتبول، يا له من فريق أحلام مذهل”.

وأعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أمس الاثنين، القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، وقد اعتمدت على تصويت 140 صحفيا حول العالم.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى الروسي، ليف ياشين، الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفياتي، سابقا، وفي خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور، والبرازيلي كافو، أما في خط الوسط، فيوجد البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس، والأرجنتيني الراحل حديثا دييغو أرماندو مارادونا.

وتضم التشكيلة في خط الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي رونالدو نازاريو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.