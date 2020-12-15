تأجيل الجمع العام لشباب المحمدية بسبب مسابقة كأس العرش

فرضت مباراة فريق شباب المحمدية وأولمبيك الدشيرة، المبرمجة يوم غد الأربعاء لحساب منافسات الدور الرابع لاقصاٸيات كأس العرش، تأجيل الجمع العام للممثل الأول لعاصمة الزهور المبرمج سلفا في التاريخ نفسه.

وقرر مسٶولو الشباب تغيير موعد الجمع العام الی يوم 22 من الشهر الجاري علی أساس أن يعقد عن طريق تقنية الفيديو نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

ويراهن الشباب علی مواصلة مشوار الكأس والذهاب بعيدا في المسابقة علی غرار انطلاقته الجيدة في منافسات البطولة، التي يحتل فيها المركز الثاني في سبورة الترتيب العام المٶقت من انتصارين وتعادل.

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