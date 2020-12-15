بايدن يدعو الأميركيين لطي صفحة الانتخابات وتوحيد صفوفهم

يدعو الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مساء الإثنين مواطنيه إلى "طيّ صفحة" الانتخابات وتوحيد صفوفهم، وذلك في خطاب سيلقيه بعد أن يدلي أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم لتأكيد فوزه رسمياً على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته.

ويقول بايدن وفق مقتطفات من خطابه نشرها مكتبه إنّه "في المعركة من أجل روح أميركا، انتصرت الديموقراطية".

ويضيف في الخطاب المقرّر أن يدلي به في الساعة 19,30 (00,30 ت غ الثلاثاء) "لقد تمّ الحفاظ على نزاهة انتخاباتنا. حان الوقت لطيّ الصفحة"، في انتقاد واضح إلى ترامب، من دون أن يسمّيه.

ويتابع الرئيس المنتخب في خطابه القول إنّ "شعلة الديموقراطية أضيئت منذ وقت طويل في هذا البلد. نحن نعلم الآن أنّ ما من شيء - ولا حتى جائحة أو إساءة استخدام للسلطة - بإمكانه أن يطفئ هذه الشعلة".

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