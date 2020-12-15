أميركا تصنف جماعة «سرايا المختار» البحرينية منظمة إرهابية

صنفت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء جماعة (سرايا المختار) التي مقرها البحرين منظمة إرهابية، متهمة إياها بتلقي دعم من إيران والتآمر لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين.

تأتي هذه الخطوة وسط سلسلة من العقوبات أعلنتها واشنطن مع قرب مغادرة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. وصنفت الولايات المتحدة جماعة سرايا المختار، وهي جماعة هامشية سرية، "منظمة إرهابية عالمية". ومعظم أعضاء الجماعة إما في السجن أو في إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه جرى تصنيف الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية "لأنها تمثل تهديدا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف في بيان "الجماعة تآمرت لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين".

ويجمد إجراء اليوم الثلاثاء أي أصول لهذه الجماعة في الولايات المتحدة كما يمنع الأمريكيين عموما من التعامل معها.

كما اتهم بومبيو جماعة سرايا المختار بتلقي دعم مالي ولوجيستي من الحرس الثوري الإيراني.

والحرس الثوري مدرج على قائمة واشنطن السوداء. وتستضيف البحرين الأسطول الخامس الأمريكي.

ورحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة بتصنيف «ما تسمى (سرايا المختار) منظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم، بوصفها خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنيات الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله»، وفق بيان نقلته وكالة أنباء البحرين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة كافة والتصدي لها، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

ويهدف تصنيف المجموعة ضمن القائمة السوداء الأميركية إلى حرمانها من الموارد من خلال تجميد جميع أصولها في الولايات المتحدة، إذا وُجدت، ومنع تعاملها من خلال النظام المالي الأميركي.

وهذه المجموعة الشيعية معروفة بشكل خاص على الإنترنت بتهديداتها للنظام البحريني. وقد اتُّهمت في عام 2017 باختراق حساب «تويتر» التابع لوزير الخارجية البحريني.

وتوعدت إدارة دونالد ترمب التي تنفّذ حملة «ضغوط قصوى» على إيران، بتشديد العقوبات ضد طهران وحلفائها الإقليميين حتى نهاية تفويضها في 20 يناير (كانون الثاني).