افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين اطلقوا النار على عجلة يستقلها شخص من ابناء منطقة العامرية، على طريق بغداد- كركوك قرب منطقة الناي بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.