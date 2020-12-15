مقتل شخص بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شخصا قتل بهجوم مسلح على طريق بغداد- كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين اطلقوا النار على عجلة يستقلها شخص من ابناء منطقة العامرية، على طريق بغداد- كركوك قرب منطقة الناي بأطراف قضاء الخالص شمالي ديالى".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثة الى الطب العدلي".