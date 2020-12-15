مصادر تكشف موعد إقرار "شركاء الحكم" السوداني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر عن اتفاق بين مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير بالسودان حول القضايا الخلافية المتعلقة بمجلس شركاء الحكم الجديد.

وقالت المصادر السودانية المطلعة لـ"الخليج 365" إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية، اتفقوا على القضايا الخلافية في لائحة مجلس شركاء الحكم الجديد في السودان.



وكان مجلسا الوزراء والمركزي لقوى الحرية والتغيير، أعلنا في وقت سابق عدم موافقتهما على تشكيل مجلس شركاء الحكم بصورته الحالية.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" عقد اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة البرهان وحمدوك ومرشحوا مجلس شركاء الحكم، للمصادقة على تشكيل المجلس الجديد وإقراره بصوره نهائية.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أنه "تم حسم مسألة الصلاحيات الواردة في اللائحة وتعديلها".

والأربعاء الماضي كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، عن لائحة مرتقبة لضبط أعمال مجلس شركاء حكم الفترة الانتقالية.

وكان البرهان وافق على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية.

واستنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري بالمجلس 6 أعضاء، و13 عضوا لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس.

وفجر إعلان تشكيل مجلس شركاء الحكم بالسودان جدلا واسعا، واعتراضا من مجلس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير على لائحة المجلس المقترحة، والتي رأوا فيها صلاحيات واسعة "لشركاء الحكم" تسلب اختصاصات الأجهزة الأخرى، بينها البرلمان.