المتحدثة باسم البيت الأبيض: إيران أصبحت أضعف وأكثر عزلة من أي وقت مضى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إيران بأنها "أصبحت أضعف وأكثر عزلة من أي وقت مضى".



وأكدت كايلي ماكيناني، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "سياسة الضغوط القصوى التي اتبعتها واشنطن ضد إيران حرمت طهران من موارد ضخمة".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة فرضت،الإثنين، عقوبات مرتبطة بإيران على فردين.

وأوضحت أن واشنطن أدرجت محمد بصيري وأحمد خزاعي، المرتبطين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، في القائمة السوداء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، إن "العقوبات الأخيرة استهدفت اثنين من المسؤولين في الاستخبارات الإيرانية متورطين في اختطاف الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي بوب ليفنسون واحتجازه وربما وفاته".

وبداية الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة تتعلق بإيران على كيان وفرد.

وتزامنت العقوبات مع زيادة واشنطن الضغط على طهران خلال المدة الباقية من حكم الرئيس دونالد ترامب في السلطة.

وتعتزم إدارة ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي بين ست دول مع إيران في مايو/ أيار 2018، وفرضت منذ ذلك الحين عقوبات صارمة على مختلف القطاعات العسكرية والسياسية والاقتصادية في طهران.

وامتد نطاق هذه العقوبات الأمريكية حتى إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والمؤسسات التابعة له.