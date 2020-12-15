تركيا تقترب من مليوني إصابة بكورونا

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وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و866 ألفا و345، إثر تشخيص 29 ألفا و617 حالة جديدة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .وبلغ إجمالي المتعافين مليونا و631 ألفا و944، إثر شفاء 28 ألفا و164، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 5 آلاف و980 .
وأجرت الوزارة 204 آلاف و289 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 21 مليونا و284 ألفا و5 .
وفي تعليقه على البيانات الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة، عبر «تويتر»، إن عدد الحالات الحرجة اقترب من 6 آلاف.
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