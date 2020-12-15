مسؤول أمريكي: لا مفاوضات قبل إطلاق المحتجزين

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وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعدما أدرجت واشنطن مسؤولين إيرانيين اثنين في القائمة السوداء بتهمة التورط في خطف وربما وفاة الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون خلال احتجازه.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مسؤول أمريكي كبير أمس إنه لا ينبغي إبرام أي اتفاق مع إيران دون الإفراج عن جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما هناك.وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعدما أدرجت واشنطن مسؤولين إيرانيين اثنين في القائمة السوداء بتهمة التورط في خطف وربما وفاة الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي روبرت ليفنسون خلال احتجازه.

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